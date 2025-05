Papa Leone XIV, attesa per il Regina Caeli di domenica

Quanto Leone XIV ami anche l’abbraccio dei fedeli e il contatto con la folla lo si è visto già sabato pomeriggio con la sua uscita a sorpresa dal Vaticano e la visita a Genazzano al santuario della venerata Madonna del Buon Consiglio, retto dai padri agostiniani, suo ordine di appartenenza.

Domenica il Regina Caeli

E domenica un nuovo incontro con i fedeli lo aspetta a mezzogiorno, quando Papa Prevost si affaccerà dalla Loggia centrale delle Benedizioni per recitare il Regina Caeli, la preghiera mariana che in questo periodo pasquale e fino alla Pentecoste sostituisce l’Angelus.

La preghiera domenicale, quindi, almeno in questa occasione, non avviene dalla finestra del Palazzo apostolico, come accadeva usualmente, ma dalla stessa Loggia centrale di San Pietro, da dove giovedì scorso Leone XIV si è mostrato al mondo dopo la sua elezione e l» abemus Papam’ annunciato da protodiacono.

L’attesa dei fedeli

C’è molta attesa tra i fedeli per questo primo appuntamento festivo col neo-eletto Papa, e si può prevedere un nuovo grande afflusso di folla in Piazza San Pietro. Ma c’è attesa in particolare anche per quello che papa Leone potrà dire e su come intende impostare questo tipo di eventi, che sono sia di preghiera che di comunicazione alla Chiesa e al mondo.

Di norma, si prevede una breve catechesi, basata magari sul commento alle letture del giorno, quindi dopo la preghiera mariana vera e propria e la benedizione ai fedeli, la possibilità di appelli sull’attualità, su ricorrenze della giornata o della settimana, su eventi, religiosi e non, previsti a breve termine.

Gli appelli alla pace di Papa Francesco

Sono nella memoria di tutti, gli instancabili e ripetuti appelli di pace di Papa Francesco in questi ultimi anni, il suo ricorrente ricordo della «martoriata Ucraina», o di Gaza o degli altri fronti di guerra e il costante richiamo alla fine delle violenze, al dialogo e ai negoziati, ai soccorsi umanitari alle popolazioni sofferenti.

Da parte di Leone XIV, che fin dal suo primo discorso pubblico ha parlato di «pace disarmata e disarmante», concetto che è già diventato un marchio di questo inizio di pontificato, c’è che da attendersi altrettanto, oltre ai riferimenti ai tanti problemi sociali, ai mali da sconfiggere, su cui si sollecita l’intervento di governi, popolazioni, organizzazioni internazionali.