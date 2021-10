Parcheggi, si allunga la sosta in tutta la città. Quartiere Santa Lucia a pagamento

Prossima tappa Santa Lucia, o meglio, quella parte del quartiere ancora zona franca. La delibera è già stata approvata dalla Giunta comunale e pubblicata sull’albo pretorio. «Una riconfigurazione parziale della sosta a pagamento nel quartiere» spiega l’assessore alla Mobilità, Stefano Zenoni. In sintesi si pagherà in tutta la zona, anche in quella a nord di via Broseta finora a sosta libera. «In realtà alcune vie della parte più settentrionale del quartiere, quelle oltre via Statuto sono già a pagamento; abbiamo cercato di dare una certa omogeneità di trattamento alla zona: tra l’altro stiamo parlando di strade a pochi minuti a piedi dal centro, a 500 metri da piazza Pontida» precisa l’assessore. È il caso di via Legionari in Polonia e parte di via Diaz, o di via IV Novembre, attualmente a pagamento nel tratto tra via Statuto e Mazzini e a disco orario nel pezzo fino a via Broseta. Ma anche di via Torino, in mezzo a due strade come Santa Lucia e Milano dove già si paga, o di altre dove la sosta è semplicemente libera. Nell’ordinanza verranno elencate nel dettaglio. Nel riassetto della zona «verranno naturalmente garantiti i posti per i residenti» assicura l’assessore: «Del resto è la sola area a poco più di un chilometro da Porta Nuova rimasta senza regolamentazione».