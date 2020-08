Patenti, si accelera: via 2.500 arretrati Restano 10 mila pratiche da smaltire

L’accelerata di agosto. In un periodo tradizionalmente lento, in primis per le ferie, sulle patenti è invece arrivata una sterzata incoraggiante. L’arretrato, già consistente e su cui giocoforza si sono abbattuti nei mesi scorsi i riflessi del Covid, è tornato a scendere, e per l’imminente futuro ci sono sensazioni incoraggianti. «Se guardiamo a luglio, eravamo in una situazione critica, molto critica – ricorda Massimo Flaccadori, presidente del consorzio di autoscuole Abc –. Ad agosto, invece, abbiamo fatto molte sedute di guida. È stato un agosto anomalo, ma in senso positivo: grazie al lavoro del direttore della Motorizzazione di Bergamo e alla Dgt di Milano (la Direzione generale territoriale del Nord-ovest, ndr), a Bergamo sono arrivati diversi esaminatori in supporto da altre province, e nelle due settimane centrali del mese si sono fatti parecchi esami, un numero consistente rispetto a quanto tradizionalmente avviene ad agosto, recuperando parte dell’arretrato».