Pedrengo ristruttura la materna e il nido

Sarà un’estate di lavori per la scuola dell’infanzia di Pedrengo. L’amministrazione comunale ha infatti annunciato un piano di interventi del valore complessivo di 280mila euro per un restyling completo dell’edificio che ospita anche il nido. «Durante i due mesi di chiusura della scuola – commenta il sindaco Simona D’Alba – andremo a riqualificare il tetto di questa struttura e, in modo particolare, ci concentreremo sulla zona nord, al fine di risolvere anche alcuni problemi di infiltrazioni che si sono manifestati nel corso degli anni.