Pennellate d’azzurro ad Astino, c’è un campo che fa sognare: sono i fiori del lino

Ad Astino, tra i frutteti e i vitigni, c’è un campo color azzurro-cielo che fa sognare. Sono i fiori del lino. Il progetto è del Linificio e canapificio nazionale di Villa d’Almè, nato nei campi messi a disposizione dalla Fondazione Misericordia Maggiore, in collaborazione con l’Orto botanico «Lorenzo Rota» (che, ad Astino, ha la sua succursale e fa fiorire la valle della Biodiversità) e il Parco dei Colli di Bergamo. Se passate lungo la nuova pista ciclabile che conduce all’ex monastero vallombrosano non potete non notare il campo all’apice dei suoi colori, uno spettacolo della natura da non perdere. Ma se siete interessati fate presto, perché la fase della fioritura è effimera, dura solo pochi giorni.