Per Bergamo una fontana stile Genova all’uscita dell’A4

Una fontana sarà infatti il tocco in più per abbellire la rotatoria prevista in via Autostrada, all’incrocio con via Carnovali, proprio all’uscita dall’A4. Palafrizzoni ci sta lavorando, ispirandosi (seppur in scala più piccola) al modello della vasca di piazza De Ferrari a Genova. Il nuovo rondò è previsto da tempo nei Pop di Palafrizzoni (con un progetto di fattibilità già approvato per circa 1,2 milioni di euro), ma l’idea di un «colpo d’occhio» diverso ispirato ai giochi d’acqua sta prendendo forma negli uffici dei Lavori pubblici.

All’idea si sta applicando l’ingegner Edoardo Maria Zanotta, dirigente del settore, che tra le «passioni» annovera proprio quella per la progettazione delle fontane, realizzate soprattutto tra Milano e Legnano. Come si legge nel suo curriculum: «In particolare questa attività ha comportato di collaborare con architetti di fama internazionale e di acquisire una inusuale specificità nell’ingegnerizzazione e nel coordinamento progettuale di tutte le parti costituenti una fontana (edile, rivestimenti, impermeabilizzazioni, impiantistica idraulica elettrica ed elettromeccanica, quadri elettrici, programmazione Plc, materiali e pezzi speciali)».