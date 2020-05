Per il rientro al lavoro ora si propone il test

Nuove regole dalla Regione per sintomatici e chi ha avuto contatti nella prima fase. I datori chiedono lo stesso certezze, rischi per gli autonomi.

Per chi era a casa in malattia simil-Covid durante la «fase uno», non c’è più l’obbligo di tampone per rientrare al lavoro. Una formula più soft, elaborata dalla Regione, rivoluziona la prassi dell’ultimo mese: «A questi soggetti viene offerta la possibilità di sottoporsi a indagine sierologica». Offerta, non imposta.

I «soggetti» sono appunto quei cittadini che durante il lockdown – dunque prima della fase due scattata il 4 maggio – hanno accusato sintomi simil-Covid senza però essere sottoposti al test, oppure che hanno avuto contatti con caso accertato, e che si trovano a casa dal lavoro in malattia poiché in isolamento domiciliare.