Per la temperatura la macchina Covid-T È made in Grassobbio - Foto

Covid come acceleratore di idee e ingegnosità. La situazione legata all’emergenza sanitaria, infatti, ha «acceso la lampadina» a Daniele Motterlini, seriatese, titolare della Biesse Automazioni srl con sede a Grassobbio, impresa che si occupa di display e robotica e progetta soluzioni per abbattere i costi con un elevato standard tecnologico.

Considerata la complessità dei controlli per accedere in locali e uffici - visto che per convivere col covid bisogna provare la temperatura corporea, che occorrono mascherine e guanti, e stare distanti, Motterlini ha concepito una macchina che permette anche qualche risparmio a quelle aziende che dovendo rilevare la temperatura delle persone in ottemperanza alle norme anticovid, devono distaccare almeno un dipendente dal sistema logistico aziendale o commissionare il servizio a un incarico esterno, con costi più elevati.