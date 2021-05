Pfizer, via libera al vaccino nella fascia tra 12 e 15 anni

Perché è anche in questo target che si gioca un pezzo decisivo della partita contro il virus: è una parte significativa della popolazione delle scuole, è ancora un’età spesso strettamente a contatto con i nonni, è una platea che pur non avvertendo gli effetti clinici del virus può far da «veicolo». Incassato il placet più importante, quello a livello europeo, ora la strada burocratica è in discesa: «Al massimo entro lunedì lo autorizzeremo», ha spiegato ieri Giorgio Palù, presidente dell’Aifa, l’agenzia regolatoria nazionale, poi, in quanto alle somministrazioni, «dipenderà dalla disponibilità dei vaccini».

In concreto, siringa in mano, non cambierà nulla rispetto alle procedure attuali (Pfizer era già autorizzato fino ai 16 anni): l’impiego del vaccino «sarà lo stesso delle persone di età pari o superiore a 16 anni», ha specificato Marco Cavaleri dell’Ema. «Gli effetti indesiderati più comuni nei ragazzi di età compresa tra 12 e 15 anni – spiegano dall’agenzia europea – sono simili a quelli nelle persone di età pari o superiore a 16 anni. Includono dolore al sito di iniezione, stanchezza, mal di testa, dolori muscolari e articolari, brividi e febbre. Questi effetti sono generalmente lievi o moderati e migliorano entro pochi giorni dalla vaccinazione».