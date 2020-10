Piazza Dante, ancora 12 mesi di lavori Emerge lo scheletro dell’ex Diurno

A vederla così sembra una pista di atterraggio per gli elicotteri. Con una grande «X» e una piattaforma rotonda al centro. In realtà quella che si può ammirare guardando dall’alto piazza Dante non è una piattaforma, ma la cupola dell’ex Diurno che verrà trasformato in un nuovo locale. Opera ambiziosa, come è stato più volte raccontato da L’Eco, e come si può intuire dal cantiere che è entrato nella fase 2 (di 4).