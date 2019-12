Picchia la moglie davanti ai 3 figli Finisce agli arresti 42enne a Sovere

Per l’uomo martedì 10 dicembre l’udienza di convalida davanti al gip. La donna costretta a ricorrere alle cure del Pronto soccorso.

I carabinieri sono arrivati ad arrestarlo nel cuore della notte, tra lunedì 9 e martedì 10 dicembre: poco prima la moglie era stata costretta a ricorrere alle cure del Pronto soccorso, e l’ha denunciato. È successo a Sovere: l’uomo, che ha 42 anni, nella serata di lunedì ha iniziato a inveire con la moglie, parole cattive, urla, e fino ad arrivare a spintonarla e a picchiarla, ripetutamente, sotto gli occhi dei loro tre figli . Maltrattamenti pesanti, e decisamente umilianti per la donna che, davanti ai figli impauriti, non ha però esitato a chiedere aiuto per farsi medicare: aveva ecchimosi, lividi, graffi e sanguinava.