Pillola anti Covid, arrivate a Bergamo le prime 80 confezioni

Il nuovo farmaco per contrastare il virus Sars-Cov2 ora è a disposizione dei bergamaschi: da martedì 8 febbraio sono pronte per la distribuzione, nella Farmacia interna dell’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo (struttura individuata per la logistica della distribuzione, a cui fanno riferimento anche le altre Asst), 80 confezioni di trattamento di Paxlovid (è la prima consegna, ne seguiranno altre), il nome commerciale del preparato prodotto da Pfizer, che è composto da due principi attivi, nirmatrelvir e il ritonavir. Come si intuisce dalla denominazione, si tratta di un antivirale, che contrasta l’azione del virus e permette, a chi lo assume, di limitare i rischi di progressione dell’infezione in malattia grave, di ospedalizzazione e riduce il pericolo di morte.

«Paxlovid si aggiunge agli altri antivirali che abbiamo già in utilizzo: il molnupiravir, che è commercializzato dalla Merck, e il remdesivir, prodotto da Gielad – spiega Marco Rizzi, direttore di Malattie infettive dell’Asst Papa Giovanni XXIII – . Paxlovid, proprio come il molnupiravir, è consigliato per soggetti con particolari profili di rischio, per più patologie o particolarmente fragili, con sintomi Covid lievi e che non hanno bisogno di ossigeno: la terapia va somministrata in modo tempestivo, per 5 giorni consecutivi, entro 5 giorni dalla scoperta della positività; un farmaco per uso orale, sono pastiglie da assumere due volte al giorno».