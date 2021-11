«Pillola contro il Covid al vaglio dell’Ema. Risultati incoraggianti»

Clavenna sull’antivirale della Merck che si assume a casa. «Impedisce la replicazione del virus nei contagiati. Aspettiamo il via libera».

La prima pillola contro il Covid-19 potrebbe essere presto approvata dall’Ema, l’agenzia regolatoria europea. L’ente con sede ad Amsterdam ha annunciato di aver iniziato il processo di valutazione dell’antivirale orale molnupiravir, prodotto dall’ americana Merck & Co e da Ridgeback Biotherapeutics. Se l’Ema concedesse il via libera, si tratterebbe del primo farmaco da assumere a domicilio per contrastare la malattia indotta da Sars-Cov-2.

Gli studi di sperimentazione condotti su oltre 760 volontari contagiati, sparsi per il mondo, hanno documentato la capacità dell’antivirale di dimezzare il rischio di ospedalizzazione e ridurre fortemente i decessi nelle persone risultate positive al virus: fra i 385 volontari trattati con il farmaco si sono registrati 28 ricoveri (7,3%) e zero decessi, mentre nel gruppo dei 377 cittadini trattati con il placebo 53 ricoveri (14,1%) e otto morti.