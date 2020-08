Pitbull azzanna cagnolino e padrona Ucciso a coltellate a San Pellegrino

L’episodio è successo nel tardo pomeriggio di martedì scorso, in via Galizzi a San Pellegrino. Protagonisti due donne con i loro cani e il marito di una.

A quanto pare la zuffa tra i due cani non si riusciva a fermare. Sta di fatto che il padrone di uno dei due, per salvare il proprio animale dalla morte molto probabile, ha preso un coltello ammazzando il cane avversario. L’episodio è successo nel tardo pomeriggio di martedì scorso, in via Galizzi a San Pellegrino. Protagonisti due donne con i loro cani e il marito di una.

Stando alla versione raccontata ai carabinieri da una delle parti, questi sarebbero i fatti: una signora di 38 anni esce di casa con il proprio Jack Russel, senza guinzaglio. Passano pochi istanti e, a pochi metri dalla porta di casa, il cane viene azzannato da un Pitbull maschio, al guinzaglio di una ventenne, sempre di San Pellegrino. Una lotta, di fatto, impari, dalla quale il cane più piccolo avrebbe rischiato di uscire molto male.