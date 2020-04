Più cani e gatti nei rifugi a Bergamo L’appello: donate cibo per gli animali

Il problema ad oggi è il cibo. «Manca la contribuzione volontaria, nelle strutture comunali abbiamo difficoltà di approvvigionamento ed è anche difficile fare arrivare a domicilio il cibo per gli animali, in particolare se hanno padroni anziani che non possono uscire di casa perché malati o in quarantena».

«Canile e gattile comunale non sono in emergenza, ma servono cibo e donazioni che in questo periodo non arrivano più. Il flusso si è interrotto». L’avvocato Paola Brambilla, garante per la tutela degli animali del Comune di Bergamo, spiega che il numero di cani e gatti arrivati nei rifugi della città per abbandono o mancata cura a seguito dell’epidemia di coronavirus è limitato e sotto controllo, anche se i casi non mancano.

«Abbiamo preso in carico una quindicina di gatti a causa della morte o della malattia dei loro padroni, mentre non mi risultano cani portati in canile per gli stessi motivi. Quel che rileviamo, nell’ultima settimana, sono invece crescenti segnalazioni di animali lasciati per l’intera giornata su terrazzi e balconi, senza che i padroni se ne prendano cura. Casi in cui, l’effetto del forzato isolamento si fa sentire anche sui nostri amici a quattro zampe. Come se le persone smettessero di prendersi cura di se stesse e anche dei loro animali». Il timore è che a lungo andare la situazione possa solo peggiorare. «Temiamo che nei mesi a venire la crisi economica possa spingere le persone in difficoltà ad abbandonare i propri animali o a rinunciarvi affidandoli a strutture come le nostre». spiega la garante .