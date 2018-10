«Più corse sulla linea Bergamo-Milano» La Regione fa pressing su Trenord e Rfi

«Il nostro impegno è quotidiano: ogni spiraglio, ogni ipotesi, ogni soluzione alternativa che consenta di tornare il prima possibile alla normalità viene attentamente e scrupolosamente vagliata. Non lasciamo e non lasceremo nulla di intentato»: così Claudia Terzi, asssessore regionale alla Mobilità prova a rassicurare i pendolari bergamaschi, esasperati oltre ogni limite dopo la chiusura (per almeno due anni) del ponte di Calusco. Ma si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa.