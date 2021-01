Pregliasco: «Dati preoccupanti, la scuola riapra gradualmente»

L’obiettivo è unico: frenare la risalita della curva epidemiologica, che anche in Lombardia ha registrato una crescita evidente nell’ultima settimana (dai 466 nuovi positivi del 27 dicembre ai +3.056 del 1° gennaio) con il rapporto tra tamponi e positivi giornalieri schizzato da valori intorno al 7% fino alla soglia del 12. Dati preoccupanti, dinanzi ai quali gli esperti predicano cautela in un’analisi complessiva dei vari indicatori: nuovi contagi, indice Rt di replicabilità del virus, rapporto tra tamponi e contagiati, tenuta del sistema sanitario. Servirebbe una verifica esaustiva di questi parametri per rispondere a una domanda che si pongono in tanti: quale colore sarà attribuito alla Lombardia dopo il 6 gennaio e quale regime di misure si applicherà? Secondo l’ultimo monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità (Iss) la Lombardia ha un indice Rt di trasmissione del contagio pari a 1 (periodo 21-27 dicembre; la media nazionale dell’Rt è 0,93 e la soglia di allarme è uguale a 1). Il tasso di contagiosità nel mese di dicembre si è attestato in Lombardia intorno all’1 con oscillazioni minime (dallo 0,85 della settimana 30 novembre–6 dicembre al valore 1 dei sette giorni successivi, per poi calare fino allo 0,96 e riattestarsi sull’1) e, in questo contesto di sostanziale stabilità verso l’alto dell’indice Rt, dal 7 gennaio ripartiranno le scuole con il ritorno degli studenti tra i banchi (in presenza anche al liceo, seppur al 50%) e verrà ripristinato il modello di differenziazione delle Regioni per fasce di rischio (gialla, arancione e rossa).