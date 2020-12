Pregliasco: «La terza ondata è inevitabile Intervenire oggi, serve la stretta a Natale»

Una sorta di lockdown durante tutto il periodo di Natale. Una misura necessaria per rafforzare ed estendere le misure anti contagio. In una parola: una stretta. «Condivido questa impostazione a livello nazionale, bisogna stringere i rubinetti oggi, non domani. Il pericolo di una recrudescenza della pandemia è dietro l’angolo – sottolinea il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano e componente del Comitato tecnico scientifico regionale –. Le scene degli assembramenti di domenica, anche nella nostra regione appena entrata in zona gialla, devono far riflettere. Sarebbe opportuna una stretta anche da noi. Si corre il rischio di combinare qualche disastro tra Natale e Capodanno, senza opportune misure e comportamenti individuali adeguati. Il Covid non è scomparso e non dobbiamo perdere il controllo».