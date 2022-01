Pregliasco: «Ora tanti vaccinati o guariti. Verso la convivenza con il virus»

L’intervista al virologo: «Non siamo all’immunità di gregge. Il virus creerà di nuovo problemi in autunno, ma in maniera attenuata».

Non è ancora la fine della pandemia. Omicron, tuttavia, ha stravolto il quadro di due anni di emergenza e suggerisce un prosieguo ben differente da ciò che ci si immaginava sino allo scorso novembre. Diffusiva come non mai ma meno aggressiva (e per di più piombata su una popolazione in gran parte vaccinata), la variante trainante di questa quarta ondata ha sicuramente disegnato uno scenario inedito.

Delta è ormai residuale, Alfa (quella «inglese») è un ricordo sbiadito, il ceppo originario - il responsabile della tragedia della prima ondata - è sparito da tempo immemore. Omicron allora «serve come transizione», riflette Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano e direttore sanitario del «Galeazzi» di Milano: non siamo all’immunità di gregge, specifica il professore, ma l’eredità di Omicron è una popolazione in larghissima parte immunizzata. Un fattore, questo, che può essere decisivo il prossimo autunno.