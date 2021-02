«PrenotaBergamo» si amplia Dai negozi ai servizi comunali

Un portale unico per tutte le prenotazioni, dal rinnovo della carta d’identità al tavolo per studiare alla biblioteca Tiraboschi, dall’appuntamento dal parrucchiere all’estetista. Si chiama PrenotaBergamo, messo a punto dal Comune di Bergamo grazie a VisitBergamo. La piattaforma era stata lanciata lo scorso giugno, per ripartire dopo il picco pandemico e tornare a frequentare negozi, bar e servizi in sicurezza, prenotando in anticipo il proprio turno, evitando così assembramenti. Dal prossimo 8 marzo il sito internet www.prenotabergamo.it , accessibile anche da smartphone, si potrà usare per prenotare tutti i servizi comunali, evitando code.