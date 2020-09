Presolana, il 3 ottobre si celebra l’impresa Sono 150 anni dalla conquista della cima

Ricorrono quest’anno i 150 anni della conquista della vetta occidentale della Presolana, a 2.521 metri. Fu un evento importante: la vetta principale fu raggiunta il 3 ottobre del 1870 da Carlo Medici, tagliapietre di Castione della Presolana che fu la prima «Guida (alpina) per la Presolana e monti circostanti». In vetta con lui portò due persone, due personaggi che poi sono stati molto influenti nell’ambito della montagna: Antonio Curò (tra i fondatori e primo presidente della sezione di Bergamo), e il cugino Federico Frizzoni.

Per questa significativa ricorrenza sono tante le iniziative, proposte non solo dal Cai di Castione della Presolana e di Clusone ma da tutta l’Unione bergamasca Cai (che raccoglie tutte le sezioni e sottosezioni del club alpino italiano di Bergamo e provincia), con la collaborazione del collegio regionale Guide Alpine Lombardia, e che prenderanno il via nel fine settimana del 3 e 4 ottobre, proprio in Presolana.