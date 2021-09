Presolana, volo di sei metri per uno scalatore: l’amico lancia l’allarme, in salvo

Uno scalatore di 41 anni è caduto per circa sei metri mentre, con un compagno di arrampicata, stava affrontando il primo tratto dello spigolo Nordovest della Presolana . L’incidente in montagna si è verificato nella mattinata di domenica 5 settembre, intorno alle 7, a Colere. L’escursionista stava attaccando il primo tiro e non era ancora ancorato quando è precipitato nel vuoto sotto gli occhi dell’amico che ha poi lanciato subito l’allarme. Sul posto sono intervenuti l’Elisoccorso da Bergamo e il Nucleo Cnsas VI delegazione orobica del Soccorso alpino . L’uomo è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII ed avrebbe riportato alcune fratture al bacino ma non sarebbe in pericolo di vita.