Prima la sclerosi multipla, ora il tumore. «Resto positiva. Arma segreta? L’amore»

Che cosa succede a un’auto in corsa se finisce di colpo la benzina? Chiara Baldelli, di Treviolo, si è sentita così quando le hanno diagnosticato la sclerosi multipla 18 anni fa, nel 2004, quando ne aveva 31. «Avevo appena ottenuto un ruolo di responsabilità sul lavoro - racconta -. Mi occupavo di formazione e risorse umane in una multinazionale con altri ottomila dipendenti. Stavo conducendo un corso in aula davanti a numerosi colleghi e ho avuto un improvviso calo della vista. Un momento prima era tutto normale, subito dopo ero immersa nel buio. Sono caduta a terra e mi hanno portata d’urgenza in ospedale».

Dopo un lungo ricovero e una serie di esami è arrivato quel verdetto durissimo: «Sclerosi multipla». «Era un periodo felice per me - continua Chiara -. Avevo ottenuto la posizione che desideravo e avevo accanto a me un fidanzato che amavo e con il quale progettavo di sposarmi. La malattia ha provocato un terremoto. Ho dovuto fare i conti con questa nuova condizione, e all’inizio è stata dura. La neurite ottica che ha causato la cecità temporanea è regredita grazie alle terapie. Dopo qualche settimana avevo recuperato la vista, anche se non era perfetta come prima. Nel frattempo ho tentato di elaborare la notizia. Ho ragionato con mia madre sul passato, su possibili segni premonitori che forse avevamo trascurato. Avevo avuto da bambina brevissimi episodi di rigidità e difficoltà di movimento delle gambe, ma nessuno gli aveva dato peso, erano scomparsi velocemente. Ho scoperto anche altri casi della stessa patologia nella mia famiglia».