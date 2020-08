Primi test «pungidito» ai docenti Circa il 12% è risultato positivo

Prima giornata per i test «pungidito» per individuare eventuali anticorpi al Sars-Cov2 tra il personale della scuola, docenti e non docenti: ieri le operazioni di screening, su base volontaria, si sono svolte senza intoppi e hanno visto l’adesione pressoché totale delle persone che si erano prenotate, nelle tre Asst del territorio. E hanno dato anche i primi risultati; la procedura prevede che dopo il test rapido, che consente di avere risultati al massimo entro mezz’ora, chi ha un esito positivo, cioè risulta avere anticorpi, venga immediatamente sottoposto a tampone: la media, per due Asst su tre, al Papa Giovanni di Bergamo e all’Asst Bergamo Est (che ha quattro punti prelievo nei presidi ospedalieri di Seriate, Alzano, Piario e a di Calcinate), è di circa il 12% di sieropositivi al Sars-Cov2 (gli esiti dei successivi tamponi si sapranno nei prossimi giorni).