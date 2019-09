Quando l’arte incontra la fragilità A Bergamo aprono le Officine Tantemani

Tantemani. Come quelle che scorrono eleganti su un foglio bianco oppure affondano nell’argilla per creare forme sempre nuove. Mani che hanno dato vita a un nuovo spazio in città, le Officine Tantemani, progetto del Patronato San Vincenzo, in un bel cortile di via Suardi, dietro la questura, e a due passi dal centro. Quelli che erano semplici uffici si sono trasformati in un laboratorio di inclusione, arte e creatività, «un luogo che si apre a tutti i tipi di abilità per fare formazione e proporre esperienze culturali e di aggregazione». Per festeggiare il nuovo inizio è stato organizzato un week end di inaugurazione, da venerdì 4 a domenica 6 ottobre, giorni in cui sarà possibile conoscere nel dettaglio le tante attività in programma nei prossimi mesi.