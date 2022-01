Quanto è cambiato il clima? Ce lo dicono i vecchi proverbi

I cambiamenti climatici che si prospettano per il 2022 giustificano ancora i proverbi sull’andamento del tempo, a volte coniati decenni fa e riferiti in particolare alle ricorrenze di alcuni Santi o avvenimenti del nostro calendario? L’interessante domanda se l’è posta l’ardesiano settantenne Fabrizio Zucchelli, già sindaco del paese dal 1990 al 1995, attualmente vicepresidente di Vivi Ardesio e ideatore di Sacrae Scenae, il Festival, unico nel suo genere in Italia, delle tradizioni popolari legate soprattutto al mondo religioso.