Quarantene sempre più in calo: a Bergamo in isolamento 633 persone

Per l’undicesima settimana consecutiva, cala il numero dei bergamaschi in isolamento obbligatorio perché alle prese con l’infezione: sono calati a 633 gli «attualmente positivi», secondo il report diffuso da Ats e aggiornato alle ore 16 del 16 giugno 2021.

I soggetti residenti in provincia di Bergamo in isolamento obbligatorio (positivi) sono quindi 633 mentre i soggetti residenti in provincia di Bergamo in isolamento fiduciario (contatti) sono 317. Un mese fa, il 26 maggio, erano 1.401.

Bisogna tornare a ottobre per osservare una circolazione del virus inferiore; nel mezzo, la seconda e la terza ondata: i due picchi si sono registrati – rispettivamente – il 20 novembre, quando i bergamaschi in isolamento obbligatorio erano 3.700, e poi il 24 marzo, con 5.735 «attualmente positivi». Continua la flessione anche dell’indicatore «cugino», cioè quello relativo alle persone in isolamento fiduciario perché contatti stretti di un caso positivo: i bergamaschi in questo tipo di quarantena sono scesi a 905, -57,5% rispetto ai 2.135 del 26 maggio; sotto questa voce, il bilancio più pesante lo consegnava il report del 3 marzo, con 6.526 bergamaschi in isolamento fiduciario (una gran parte legata alle quarantene delle scuole).