Raccolta fondi per l’Ucraina: c’è anche la Camera di commercio

A più di un mese dal varo e con una raccolta che ha abbondantemente superato il milione di euro, la sottoscrizione «Un aiuto per l’Ucraina» trova ulteriore linfa grazie a una nuova partnership. La Camera di commercio si è unita infatti alle tante istituzioni che nelle scorse settimane avevano già scelto di aderire alla raccolta fondi promossa dalla Caritas insieme a L’Eco di Bergamo e alla Fondazione della Comunità Bergamasca per sostenere le attività di accoglienza e i progetti d’integrazione della popolazione ucraina in provincia di Bergamo. Nel frattempo il contatore ha raggiunto nella giornata di martedì 12 aprile la cifra di 1.099.113,82 euro ; una somma che rappresenta lo specchio di migliaia di piccole e grandi donazioni, che continuano ad arrivare grazie anche al coinvolgimento spontaneo di tanti bergamaschi.