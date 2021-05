Raccolta rifiuti a Bergamo, «rinforzati» i sacchi. E da ottobre comincia la linea dura

Dalla prossima settimana Aprica inizierà a caricare i distributori con i nuovi sacchi per la raccolta indifferenziata, che saranno sempre dotati di codice a barre, novità introdotta lo scorso febbraio, ma saranno più resistenti grazie a uno spessore che aumenta di 2 micron. Anche i nuovi sacchi della plastica cambieranno, con due saldature laterali anziché sul fondo. Resta invariata la capienza, nonostante le critiche sollevate dalle minoranze in Consiglio comunale, insieme alla denuncia di scarsa resistenza. Dopo le lamentele (espresse anche dai cittadini) sui nuovi sacchi, l’assessore all’Ambiente Stefano Zenoni mostra la nuova versione, a margine della presentazione della «Customer satisfaction» condotta lo scorso dicembre da Ipsos sul servizio offerto da Aprica. La società che gestisce il circuito dei rifiuti e il servizio igiene per il Comune viene premiata dai cittadini con un voto medio di 7,95 contro il 7,84 del 2018. Aumenta la soddisfazione per la pulizia di strade e marciapiedi (7,47 contro 7,44), diminuisce quella per la raccolta rifiuti (da 8,29 a 7,95).