Regionali, l’affluenza domenica si è fermata al 33,98%. Oggi si vota fino alle 15

Effetto Sanremo. Pare una battuta, invece rischia di essere un pezzettino di verità: se ieri l’affluenza ha stentato a decollare, è stato forse anche per questo. Lo si coglieva chiacchierando dentro e fuori i seggi con scrutatori ed elettori: con lo show finito quasi alle 3 di notte e con milioni di spettatori ancora incollati alla tv a fare le ore piccole, era logico aspettarsi che in mattinata si vedessero poche persone ai seggi. Così è stato, visto che entro mezzogiorno aveva votato praticamente solo un elettore su dieci; non a caso è andata meglio nel pomeriggio, con numeri più consistenti (alle 19 si è saliti al 30%), e infine nel dopocena (33,98% il dato delle 23).