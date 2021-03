Regione-Avis, vaccini al 10% dei bergamaschi

Sono un tassello fondamentale del sistema sanitario, perché offrono un bene preziosissimo: il sangue. Per questo, per garantire continuità alle attività trasfusionali e chirurgiche, la Regione ha siglato nei giorni scorsi un accordo quadro con l’Avis lombardo che prevede il possibile accesso dei donatori e dei familiari conviventi alle vaccinazioni anti-Covid . E i numeri, calibrati sul contesto bergamasco, sono di tutto rispetto: sono 36 mila i donatori dell’Avis provinciale, ed è verosimile pensare che, includendo i familiari conviventi, si arrivi a una platea tra le 50 e le 100 mila persone interessate da questo specifico tassello della campagna di immunizzazione. Vuol dire, potenzialmente, dar vita a un canale che comprende quasi il 10% della popolazione della Bergamasca.

Ancora prematuro parlare dello start, ma l’orizzonte per le prime somministrazioni potrebbe essere il mese di aprile, mentre il primo giro si chiuderebbe a fine giugno. Le Avis stanno già lavorando sul tema, e sarà direttamente l’Avis territoriale, quando sarà il momento, ad allertare i donatori sulle modalità per ricevere l’inoculazione. «Abbiamo recepito l’accordo stipulato tra Regione e Avis regionale e ci stiamo dando da fare per trovare le modalità con cui vaccinare i nostri donatori, dialogando in primis con Ats – spiega Artemio Trapattoni, presidente dell’Avis provinciale di Bergamo -. Questo accordo dà un forte riconoscimento all’attività del donatore: senza donazioni, il sistema sanitario potrebbe avere problemi . Anche per questo si è allargata l’adesione anche ai familiari, per aumentare la sicurezza. Così si può garantire la massima tutela per il donatore e per l’intera filiera delle donazioni». Il testo messo a punto a livello regionale dà anche la possibilità che si attivino linee vaccinali presso le unità di raccolta dell’Avis, ma l’orientamento sembra essere quello di effettuare le somministrazioni nei centri che saranno in funzione per la fase massiva: questione di logistica – la gestione dei vaccini e della catena del freddo, come noto, non è semplicissima – e anche una scelta per mantenere sempre «puliti» gli ambienti in cui si effettuano i prelievi.