Remuzzi: Covid-19 non è un’influenza «Ma può insegnarci molte cose»

Se non fosse che si tratta di una pandemia che rischia di mettere in ginocchio il mondo intero, potrebbe persino essere il nome di un’«ibrida” di nuova generazione, di quelle che fanno tanto bene alla salute, lasciando l’aria pulita e profumata. Ma la Covid-19, la sindrome respiratoria acuta provocata dal coronavirus che tutti ormai conosciamo, è una cosa con cui c’è poco da scherzare. Il «reservoir» naturale, come si dice in termini tecnici, è il pipistrello ma prima di fare il salto di specie il virus è passato attraverso altri animali, anche se di preciso non sappiamo ancora quali (o quale). Sta di fatto che le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Ne parliamo con il prof. Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Mario Negri e scienziato tra i più conosciuti al mondo.

Allora, professore, questo virus è poco più di un’influenza?