Riaprono le piscine coperte: «Utili per i corsi e per i Cre»

In caso di maltempo offrono un «piano b». «Buona ripartenza». Ma alcune non riaprono per motivi di costi.

Dopo il successo registrato dalle piscine all’aperto nel fine settimana, lunedì 14 giugno è stata la volta dei centri natatori al chiuso. Dopo quasi otto mesi i gestori hanno potuto finalmente riaprire gli impianti (anche se non tutti lo faranno per motivi di costi), molto utili anche per i corsi e i centri ricreativi estivi che, anche in caso di maltempo, possono optare per le strutture coperte. La Federazione italiana nuoto lombarda raggruppa 207 società che gestiscono in tutta la regione 270 impianti per 10 mila praticanti agonisti e ben 700 mila frequentatori. «Siamo felici di poter ripartire anche al chiuso – fanno sapere dalla Fin Lombardia –, anche se facciamo fatica a comprendere il motivo della chiusura prolungata, stiamo parlando di impianti che utilizzano il cloro. Speriamo ora in una ripartenza definitiva, perché il fermo ha messo a rischio numerose società. Il fenomeno non è solo un problema economico, ma riguarda anche l’aspetto sociale – concludono dalla Federazione –. Chiudere una piscina vuol dire infatti privare migliaia di ragazzi dell’attività sportiva di base». I gestori delle piscine bergamasche sono soddisfatti di poter ricominciare. Le presenze fanno ben sperare nella stagione.