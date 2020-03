Ricordarla con una raccolta fondi «Così SuperIrma vive con noi»

Tante le dimostrazioni d’affetto in questi giorni: «Abbiamo capito che il nostro dolore doveva essere trasformato in qualcosa di utile, Irma avrebbe voluto così per dimostrare che c’è ancora speranza, c’è solidarietà. Ci sono relazioni e c’è soprattutto umanità. Questo deve essere il nostro futuro».

«Il coronavirus è una tragedia, di grande dolore e solitudine, perché ci ha portato via persone care e ha annientato i gesti e i riti a cui noi eravamo abituati con la nostra mamma». Cristina Corna mostra la foto di Irma Madonna, uno scatto di una festa dello scorso Natale: in braccio la nipotina Alma Lou. «Avevamo creato delle mascherine, poco distante c’era anche il nipotino Lèon – continua Cristina -. La vogliamo ricordare proprio così, come una super eroina che si è spesa per gli altri, che ha amato la vita».

Le date, Cristina, le ricorda bene: il 16 febbraio è stata l’ultima volta che la famiglia si è incontrata. «Poi la mamma si è ammalata, è andata in isolamento, è stata ricoverata ed è morta il 10 marzo scorso per una grave polmonite bilaterale legata a coronavirus: avrebbe compiuto 74 anni il prossimo 23 aprile. Noi non l’abbiamo più vista, abbiamo però i ricordi». Per questo la famiglia ha voluto commemorare Irma «nel modo in cui avrebbe voluto: aiutando gli altri».