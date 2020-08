Rientri dai Paesi a rischio Nessun test in aeroporto

Croazia, Grecia, Malta, Spagna. La cartina del rischio cerchia in rosso alcune delle mete più gettonate per le vacanze, perché è lì, attorno all’Italia, che i contagi si stanno alzando sensibilmente. Così, da ieri chi entra in Italia dopo aver soggiornato nei quattordici giorni precedenti in quei Paesi è obbligato a sottoporsi al tampone. Con due modalità: dimostrare di aver effettuato un tampone con esito negativo nelle 72 ore precedenti all’ingresso in Italia (soluzione francamente difficile da porre in essere), oppure sottoporsi al tampone entro 48 ore dall’ingresso in Italia, con contestuale isolamento fiduciario.

L’ordinanza firmata dal ministero della Salute mercoledì ha messo in moto la macchina organizzativa anche a Bergamo, ovviamente con l’aeroporto come snodo cruciale: al «Caravaggio» ieri sono atterrati quindici aerei provenienti dai Paesi oggetto dell’ordinanza, con una media di 180 passeggeri per velivolo (dunque circa 2.700 persone), traffico che dovrebbe proseguire su questi ritmi anche nei prossimi giorni raggiungendo il picco di venti aeromobili (3.600 passeggeri) il 16 agosto.