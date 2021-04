«Ripositivizzati» dal Covid, in Bergamasca sono 115 casi

Positivi al Covid, per la seconda volta. C’è una microfetta di bergamaschi che ha contratto il virus per ben due volte negli ultimi mesi. Secondo i dati forniti da Ats – che ha monitorato i casi a partire dallo scorso gennaio, vedendo accentuarsi il fenomeno – si tratta di 115 persone: 115 bergamaschi contagiati nella terza ondata, che avevano già contratto il Covid l’anno scorso.

«Una cifra modesta – osserva Lucia Antonioli, alla guida del dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria di Ats Bergamo –. Per dare un’ordine di grandezza che aiuti a interpretare il dato, solo in questo preciso momento abbiamo circa tremila bergamaschi contagiati. È chiaro quindi come le reinfezioni siano un fenomeno contenuto. Ma, altrettanto chiaramente, questi dati suffragano il nostro appello alla responsabilità, richiesta anche a chi si è già ammalato. Quello delle reinfezioni è un tema significativo».