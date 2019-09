Risiko aeroporti, Sea vuole Sacbo

Ma Bergamo frena: «Non è in vendita»

Gori: «La società non è in vendita». Da Milano gli fa eco Sala: «Mai stata sul tavolo l’acquisizione». Ma i contatti tra le parti vanno avanti da tempo. Per il dopo Bruni tre ipotesi sul tavolo: Galizzi, Messi e Sanga.