Rissa a Solza, accoltellano un diciottenne e scappano

Nel primo pomeriggio di ieri tra le 13,30 e le 14 nel centro storico di Solza, a due passi dal municipio, dalla chiesa parrocchiale e davanti al bar Piper, si è scatenata una rissa tra alcuni cittadini nordafricani, nella quale è rimasto ferito un 18enne magrebino, ricoverato al Policlinico San Pietro: le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Al culmine della rissa il giovane è stato colpito con un coltello al collo, che gli ha causato un brutto taglio. Secondo le informazioni raccolte sul posto, le vicende si sono svolte in due fasi, come racconta la titolare del locale pubblico Terry Facheris. «Erano in tre o quattro ragazzotti, che hanno iniziato a litigare fuori dal bar, uno di questi ha tolto dalle mani il bicchiere di vino di un avventore solzese, allora sono intervenuta e li ho invitati a restituirmi il bicchiere e ad andare via. Così sono saliti in auto e stavano per lasciare la piazzetta, ma nel frattempo si udivano delle frasi tra di loro nella loro lingua e a un certo punto sono ritornati indietro. Io sono rientrata nel mio locale e fuori è scoppiata una rissa, secondo alcuni testimoni che erano fuori dal locale, un nordafricano con un coltello da cucina dal manico in plastica, ha colpito al collo il diciottenne, che è rimasto a terra sanguinante. Poi gli altri coinvolti nella rissa sono fuggiti a bordo di un’Audi».