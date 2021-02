Ristoranti, domenica sold out in città «Voglia di convivialità e piatti tradizionali»

Bergamo, posti esauriti in quasi tutti i locali a pranzo domenica 7 febbraio, soprattutto in Città Alta. In alcuni casi si è registrato l’overbooking, anche a causa del contingentamento dei posti e al mantenimento delle distanze di sicurezza. Poca gente in giro a passeggio a causa del maltempo.

Domenica in zona gialla e il pranzo è servito. I ristoranti di Bergamo, che hanno riacceso finalmente i fornelli anche nel fine settimana, sono andati sold out. Città alta si è subito riempita, con le prime code in viale Vittorio Emanuele per salire. Decisamente poca la gente in giro a passeggio, causa la giornata fredda e uggiosa: i bergamaschi hanno preferito mettere le gambe sotto il tavolo e farsi coccolare con le leccornie cucinate e servite, come ai bei vecchi tempi, dallo chef di fiducia. Le richieste sono cadute principalmente sui piatti a lunga cottura, più difficili da preparare tra le mura domestiche. In alcuni casi si è registrato l’overbooking, anche a causa del contingentamento dei posti dovuto al rispetto delle normative e al mantenimento delle distanze di sicurezza. Il consiglio dei ristoratori è di prenotare per tempo, in modo da essere sicuri di trovare posto e permettere una migliore organizzazione. Con l’uscita dal lockdwon sono cambiate anche le abitudini, e molte attività hanno sfruttato l’orario continuato fino alle 18, orario limite per il servizio al tavolo, in modo da accontentare il maggior numero di commensali.

«Oggi abbiamo vissuto la rivoluzione della nuova ristorazione – fa notare Robi Amaddeo del ristorante “Da Mimmo” sulla Corsarola -. Ho servito il pranzo fino alle 15,30, e chi non ha prenotato è rimasto purtroppo senza posto. È stato molto bello rivedere le facce dei clienti storici che in pochi minuti mi hanno raccontato un anno di vita. Ho notato un’attenzione particolare alla qualità e alla leggerezza dei piatti, tanto che molti hanno richiesto il nuovo impasto fatto solo con lievito madre. Non dimentichiamo che la ristorazione porta convivialità e anche grazie allo scambio del cibo si formano le comunità».