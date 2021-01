Ritorno in classe per 70 mila studenti Da oggi in aula al 50% a Bergamo

Anche i dirigenti scolastici sono emozionati: oggi (lunedì 25 gennaio) la scuola riparte per davvero, in presenza. E riparte per tutti: non solo per gli studenti delle seconde e terze della secondaria di primo grado, che nell’ultima settimana di zona rossa avevano seguito le lezioni da casa, ma anche per i ragazzi delle secondarie di secondo grado che da mesi erano in Didattica a distanza.

Quasi 70 mila i ragazzi della provincia di Bergamo (circa 47 mila per le superiori statali e 20 mila per le medie statali) che, anche se a scaglioni, torneranno fisicamente sui banchi oggi. «Possiamo dire che aspettavamo di rientrare – dice Gloria Farisé, dirigente scolastico del Falcone di Bergamo e presidente provinciale di Anp, l’associazione nazionale dei presidi –, anche se non ci saremmo aspettati un rientro così veloce. Appena abbiamo visto della possibilità di passaggio da zona rossa a zona arancione, ci siamo attivati per preparare tutti per il rientro. Per pubblicare le circolari abbiamo aspettato l’ufficialità della notizia: era doveroso».