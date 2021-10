Rogo in un deposito, salvati tre cani a Barbata - Foto

Incendio nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 ottobre in un deposito a Barbata. I Vigili del fuoco hanno spento le fiamme e tratto in salvo i tre cani che erano all’interno della struttura.

I Vigili del fuoco del distaccamento Volontari di Romano di Lombardia hanno operato in un deposito in legno che ha iniziato a bruciare intorno alle 2 del mattino di mercoledì 20 ottobre. Il rogo in un terreno privato a Barbata, in via Po.