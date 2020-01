Rubano in un appartamento e uccidono il cagnolino

I ladri entrano in casa, la devastano, rubano soldi e preziosi e uccidono il cagnolino di famiglia, affogandolo nel water. Il piccolo Attila, di circa due anni, e meno di due chili di peso, è stato trovato lì dai suoi proprietari. Un chihuahua che era stato regalato alla giovane figlia della coppia che venerdì 3 gennaio non si dava pace per la sua perdita . È accaduto nella tarda mattinata di venerdì in un appartamento a Torre Boldone, sul posto sono intervenuti i carabinieri di Seriate, che hanno raccolto la denuncia per furto in abitazione e uccisione di animali. Anche i Vot (Volontari osservatori del territorio) si sono subito mossi, andando nella casa saccheggiata.