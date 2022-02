Ryanair, nuovi investimenti sull’Italia e rimborsi per i viaggiatori positivi al Covid

Con questa convinzione la low cost irlandese ha già investito 2,5 miliardi in nuovi aerei e nuove rotte per l’estate 2022. Ma «pensiamo si possa fare di più», spiega il ceo Michael O’Leary, che per questo rivolge al governo Draghi tre richieste specifiche che possono permettere al nostro paese una posizione di vantaggio rispetto alle altre destinazioni turistiche europee. In cambio, promette, sono pronti altri 2 miliardi di investimenti.

I nuovi rimborsi