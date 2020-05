Ryanair riparte il 21 giugno Sacbo, ok a Sanga presidente

Gli irlandesi volanti stanno mettendo a punto l’offerta per i prossimi mesi estivi sullo scalo bergamasco, dove rappresentano l’80% dell’offerta. Se dal 1° luglio sarà operativo il 40% del normale network europeo, a Orio si partirà prima: non il 24 giugno con il volo per Bari, come sembrava in un primo tempo, ma domenica 21.

Sul sito internet della compagnia per quel giorno sono già in vendita i biglietti per Palma di Maiorca, Ibiza, Manchester e Madrid. Il 22 dovrebbe essere la volta di Dublino, Lisbona, Pescara, Valencia, Bruxelles Charleroi e Sofia, il 23 di Londra Stansted, Malaga, Napoli, Palermo, Oporto, Bucarest, Budapest e Cracovia. E poi a seguire tutte le altre destinazioni.