Ryanair, vent’anni nei cieli di Bergamo: a bordo 114 milioni di passeggeri

Da zero a 114 milioni (e rotti) di passeggeri. La storia di Ryanair a Orio al Serio sta tutta in questi numeri. Domani la compagnia che ha inventato il low cost in Europa (o meglio, esportato e adattato il modello dell’americana Southwest) spegne le sue prime 20 candeline sullo scalo bergamasco, diventato nel frattempo il terzo italiano per traffico passeggeri e il primo dell’Europa continentale per gli irlandesi volanti dietro Londra Stansted e Dublino. Un’intuizione del presidentissimo di Sacbo Ilario Testa e del direttore commerciale dell’epoca, Francesco Fassini, che alle soglie del nuovo millennio decidono di puntare su questa strana compagnia che promette di volare a prezzi assolutamente fuori dal mercato. E soprattutto di far volare tutti, la vera chiave di volta di questa storia.

Dagli anni difficili al decollo