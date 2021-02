Sacchi, il Comune studia correttivi Gli uffici tempestati di telefonate

Arrivano i primi correttivi per la nuova modalità di raccolta differenziata, iniziata il primo febbraio a Bergamo. Comune di Bergamo e Aprica hanno introdotto l’obbligo di utilizzare i nuovi sacchi per i rifiuti (trasparente per l’indifferenziato e giallo per la plastica) dotati di codice personalizzato. Il progetto, che doveva partire nei mesi scorsi, ha subito un rinvio a causa dell’emergenza sanitaria ma ora è entrato nel vivo. E dal primo febbraio gli uffici comunali e gli sportelli di Aprica sono stati presi d’assalto con decine di telefonate e richieste provenienti sia da privati cittadini che da commercianti. Solo nei primi tre giorni dall’entrata in vigore della riforma, i distributori automatici collocati all’interno degli uffici pubblici e dei supermercati hanno distribuito sacchi a 2.100 utenze, il 4% del totale.