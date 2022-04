Sant’ Omobono avrà le nuove terme e saranno aperte tutto l’anno

« È un progetto ambizioso, ma ci crediamo . Sant’ Omobono vuole puntare ancora sul turismo termale», dice il vicesindaco Demis Todeschini. Parliamo di terme curative, sanitarie, quelle tradizionali. Sant’ Omobono prepara un progetto da un milione e 250 mila euro, finanziato per 500 mila euro dalla Regione Lombardia. Lo studio è in corso e i lavori - secondo l’Amministrazione comunale - potrebbero iniziare entro fine anno. Parliamo del centro termale comunale di Sant’ Omobono , quello che - salendo lungo la strada provinciale per Valsecca - si incontra sulla destra (mentre a sinistra resta la beauty farm provata di Villa Ortensie).