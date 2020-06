Sant’Agata, riportati allo splendore gli affreschi della futura sala civica

Dopo lo stop obbligato del coronavirus, i lavori sono ripresi e i risultati si vedono. Dalla Cooperativa di Città Alta c’è il massimo riserbo sul cantiere. Ma ieri le foto degli affreschi hanno fatto il giro dei social. E in un video pubblicato dal Circolino sulla pagina Facebook, già si percepisce la bellezza dei luoghi. Come l’ultimo piano dell’ex chiesa, che diventerà una sala civica, 350 metri quadri a disposizione della città per eventi e manifestazioni culturali con vista sugli affreschi settecenteschi.

Le operazioni di restauro delle volte sono terminate, anche l’intervento sul medaglione che si è svelato a cantiere aperto, un affresco che copriva la volta del presbiterio. Le maestranze andranno avanti per tutta l’estate ad allestire la sala, completandola con pavimenti, serramenti, impiantistica. A settembre la cooperativa farà il punto della situazione.