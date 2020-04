Sarnico piange il 17enne Michael Studente del «Riva» muore d’infarto

Il ragazzo si trovava nella sua abitazione, ad Adro, nel cuore della Franciacorta, insieme alla famiglia: immediata la chiamata al 112, che attorno all’ora di pranzo ha inviato nel Bresciano un’auto medica, un’ambulanza e anche l’elisoccorso arrivato dal Papa Giovanni di Bergamo. Ma quando i sanitari sono arrivati sul posto, per Michael non c’è stato nulla da fare. Una disgrazia che unisce nel dolore due comunità, già fortemente provate dall’emergenza sanitaria in corso: quella di Adro, dove lo studente viveva con la mamma Erica, il papà Vito e il fratello minore Nicholas. E quella di Sarnico, dove Michael studiava da tempo, frequentando l’istituto d’istruzione superiore Riva.

L’indirizzo che il giovane adrense aveva scelto era l’alberghiero e nello specifico Michael, al quarto anno, si occupava di Sala: e fino a venerdì scorso lo studente aveva partecipato alla didattica a distanza promossa dall’istituto.