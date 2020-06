Sbalzato dalla moto finisce nel torrente Grave un 55enne di Fino al Monte

Si è conclusa in ospedale a Sondrio la gita domenicale di un motociclista bergamasco che all’ora di pranzo è caduto mentre risaliva la strada del Passo dell’Aprica, in provincia di Brescia. Le sue condizioni sono gravi.

Caricato in eliambulanza, i medici gli hanno riscontrato traumi e lesioni agli arti inferiori e per questo è stato ricoverato in codice rosso, fortunatamente non in pericolo di vita.

Il 55enne, residente a Fino del Monte, in mattinata era partito da casa in compagnia di amici e, percorrendo la statale 42, aveva risalito la Valle Camonica fino a Edolo. Avevano poi deciso di dirigersi verso Corteno Golgi e il Passo dell’Aprica per scendere poi in Valtellina. Una volta superato il centro abitato di Corteno Golgi però, mentre affrontava una semicurva verso sinistra, il bergamasco ha perso il controllo della sua Suzuki che, con la ruota anteriore, è andata a sbattere contro un muretto di cemento armato a protezione di una valletta laterale. Pur viaggiando a velocità ridotta, l’uomo è stato sbalzato dalla sella ed è finito nel torrente sottostante compiendo un volo di circa tre metri.